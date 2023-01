Leurda este una dintre cele mai sanatoase si mai satioase plante de primavara, perfecta pentru detoxifierea organismului si curatarea sangelui.

Oficial, leurda este cunoscuta in Romania inca din perioada dacilor, atunci cand era folosita de catre acestia datorita proprietatilor sale curative. Creste indeosebi in paduri, are frunzele late si un miros ce poate fi lesne confundat cu cel al usturoiului.

Leurda se foloseste in asezonarea supelor, mancarurilor de tot soiul, dar si a salatelor, avand efecte miraculoase asupra organismului uman: curata sangele, vindeca eruptiile cronice, calmeaza crampele, elimina viermii intestinali, vindeca afectiunile cardiace.

Ce contine aceasta planta cu efecte miraculoase asupra organismului?

Frunzele de leurda contin carotenoizi, vitaminele A si C, levuloza, ulei eteric complex si saruri minerale de calciu, fier, fosfor si cupru. Acestea au proprietari depurative, respectiv au capacitatea de curatare a sangelui, ficatului, stomacului si intestinelor.

Mai contine si alicina, o substanta cu proprietati antivirale, care se mai gaseste si in ceapa si usturoi, dar si numeroase vitamine si minerale, care stimuleaza sistemul imunitar.

Pentru a te bucura insa de toate aceste beneficii, este indicat ca in fiecare primavara sa se efectuteze o cura de 4 saptamani cu frunze proaspete.

Care sunt beneficiile consumului de leurda? 6 motive sa alegi acum leurda!

1. Este considerata un antibiotic natural

Leurda sau usturoiul salbatic are toate proprietatile usturoiului cultivat, dar mai concentrate. Una dintre principalele substante benefice ale leurdei este alicina, substanta care da gustul si mirosul plantei. Substanta este considerata un antibiotic natural.

2. Are efect detoxifiant

Dintre toate legumele care apar primavara, leurda este cea mai bogata in antioxidanti. Este utilizata in cure de detoxifiere si are numeroase proprietati benefice pentru insanatosirea ficatului, a stomacului sau a intestinelor.

Se recomanda, asa cum am spus mai sus, cura de 4 saptamani, efectuata la inceputul primaverii.

3. Intareste imunitatea

Fiind bogata in antioxidanti, vitamine si minerale, leurda este si un puternic energizant natural, mai ales daca este consumata in stare proaspata sau in salate. Prin continutul sau ridicat in vitamina C, leurda reduce febra, combate tusea, ajuta la vindecarea virozelor respiratorii si mentine tonusul sistemului imunitar.

4. Este un puternic antiinflamator

Bogata in vitamine si minerale, leurda este recomandata in dieto-terapia celor care sufera de flebite, tromboflebite si alte sechele vasculare. De asemenea, tonifica vasele de sange si venele si ajuta la reducerea in volum a varicelor.

5. Scade colesterolul

Leurda contine o serie de substante active extrem de puternice, care ajuta la reducerea nivelului de colesterol din sange. Pentru asta, este nevoie de o cura de leurdade cel putin 3 saptamani. O poti consuma in portii de salata sau proaspata.

6. Regleaza tensiunea arteriala

Substantele active din frunzele de leurda stimuleaza organismul si ajuta la producerea anumitor enzime care regleaza tensiunea arteriala. Leurda are si efect vasodilatator, ceea ce ajuta la reducerea tensiunii arteriale.

Sunt indicate curele cu tinctura de leurda pentru hipertensiune.

Contraindicatii in consumul de leurda

Persoanele cu probleme stomacale sau de colon trebuie sa ceara sfatul medicului inainte de a consuma leurda. Aceasta poate provoca balonare, greata sau tulburari digestive.

De asemenea, nu este recomandat consumul de leurda in randul femeilor care alapteaza. Schimba gustul laptelui, provocand astfel colici bebelusului.

