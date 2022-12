În urma eșecului aderării la Schengen, un restaurant din Mangalia nu mai acceptă plata cu cardul clienților care aparțin de o bancă austriacă. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a localului. Mai mult, proprietarii localului au decis oprirea de la vânzare în local a unei mărci de cafele și a unui energizant din Austria, iar clienții care dovedesc că au alimentat de la Rompetrol vor primi cafea gratuit.

Un restaurant românesc din orașul Mangalia anunță că nu mai acceptă plata cu carduri Raiffeisen și oprește comercializarea cafelei Julius Meinl și a energizantului Red Bull, în timp ce clienții care dovedesc că au alimentat de la Rompetrol vor primi cafea gratis. Reacția vine după ce Austria a blocat intrarea României în Schengen.

„Dragi clienti ai restaurantului La Pirati ,din data de 09.12.2022. In urma votului Austriei împotriva Țarii noastre de a intra in spatiul Schengen, posesorii de Carduri la banca raiffeisen nu vor mai putea plati in locația noastră , nu vom mai comercializa spre vânzare : Red Bull, Cafea Julius meinl. Cafeau la noi va fi gratis in baza bonului care face dovada alimentarii de la Benzinaria Rompetrol”, arată mesajul postat pe Facebook de restaurant.