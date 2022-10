Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a devoalat caracatița combinațiilor băieților deștepți, conectați la banii românilor. Așa este și cazul afaceristului Dan Besciu, proprietarul Euroconstruct, care de 13 ani încasează o chirie lunară de 230.000 de euro de la statul român de pe o pârloagă de pământ.

„Avem aici un Dan Besciu, prieten cu Traian Băsescu, proprietar al restaurantului Golden Blitz, iar afacerea se întâmpla la Cluj, pe vremea când șef al guvernului era Emil Boc. Nu cred că el n-a știut de această manevră. S-a ajuns la 75 de milioane de euro pentru igienizarea acelui petic de pământ. Cei de la CNAIR au spus stop joc. Dar, a rămas solul contaminat pe terenul lui Besciu. Vine CNAIR și spune că nu s-au putut preleva probe din sol. De la licitația din 2021 până în octombrie 2022 au trecut aproape 2 ani. Caietul de sarcini a fost făcut astfel încât să câștige cine trebuie. Șeful de la CNAIR, clebrul domn Pistol, trebuie să spună care e situația. Dan Besciu vrea să câștige bani de acolo fără să facă nimic.

Aceeași firmă e trimisa în judecată de DIICOT pentru că a făcut decontaminări fictive la Rompetrol. Dommnul Merlă e un apropiat al lui Radu Mazăre. Soția lui Merlă e de ani de zile șefă la fonduri europene în Primăria Constanța. Au sprijin și de la Agenția de Mediu Prahova. Vor să decontamineze solul de la mare în Ploiești, dar nu pot face acest lucru. Aceste firme sunt abonate și la CFR, filiala Timișoara, dar și la Nuclearelectrica. Suntem în pericol de infringement pentru că acești domni nu au instalație de decontaminare, nu au autorizație de mediu. Până acum s-au acumulat cei 230.000 de euro chirie pentru Dan Besciu, s-au cheltuit 75 de milioane de euro, iar acum, noul contract este de 30 milioane de euro. În total, aporoape 140 de milioane de euro pe nimic. Caietul de sarcini de la CNAIR nu cuprindea obligativitatea autoriației de mediu și a instalației de decontaminare.

Omul de afaceri Mohammad Murad spune că terenul în cauză valorează cel mult 500.000 de euro și consideră că în spatele acestei afaceri e altceva.

„Terenul în acea zonă costă 500.000 euro. Eu cred că e vorba de altceva. Dacă mâine eu merg cu amanta la Berlin, cineva îmi face poze acolo, iar cineva este informat. Deci, serviciile unde sunt? Dacă vine controlul și constată neregului, mie îmi închide unitatea. Se fură cu roaba în țara asta, iar autoritățile vin la afaceri de anvergură mică. Acestea este un circ ce continuă de 30 de ani. Mă angajez să cumpăr acest teren și transport gratuit acest pământ. Terenul valorează cel mult 500.000 de euro, iar el ia chirie 230.000 de euro, pe lună, încă din 2009. Celor din ministere și agenții le convine pentru că le merge și lor. Eu cred că în spatele acestor personaje sunt și niște oameni cu funcții de prin servicii. Eu am hotărât că nu există frică, ci fricoși. Am spus că România trebuie să importe oameni de stat cu un curaj mai mare. Nu e normal, când avem o hemoragie de bani așa mare, să nu intervenim. Toata lumea știe, dar sunt interesele la mijloc. Noi vindem viitorul copiilor noștri.”

Analistul politic Dorin Iacob consideră că problema este strict a statului român și a angajaților săi care ar trebui să vegehze la bunul mers al treburilor.

„Statul român e împins să rezolve aceasta problemă, iar cei din CNAIR și Ministerul Transporturilor trebuie să găsească o soluție eficientă. Ce înțelege omul de rând despre sintagma „om de afaceri” când aude câți bani a luat Dan Besciu sau domnul Merlă, alt om de afaceri, care se face că are o firmă care poate face ceva. Ei speculează niște situații. La mijloc este statul român. Problema e la Grindeanu și Pistol de la CNAIR. Dacă s-a constatat că actele nu sunt cum trebuie, iar firma are probleme, atunci de ce nu se iau măsuri. Ecomaster încă are licitație valabilă. Decontaminarea trecută și cea viitoare ar fi costat cel mult 50 milioane de euro, dar nu 200 milioane, la cât se va ajunge”, a declarat Dorin Iacob.

În luna iulie 2022, jurnaliștii emisiunii Culisele Statului Paralel atrăgeau atenția asupra faptului că CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a organizat anul trecut o licitație pentru decontaminarea pământului cu mercur ridicat de pe amplasamentul autostrăzii Transilvania. Acesta a fost dus în depozitul din comuna Moldovenești, județul Cluj, iar cei care au câștigat licitația, grupul ECOMASTER si OIL DEPOL nu au prezentat o autorizație de mediu valabilă pentru contractul încredințat.

Într-o solicitare trimisă către CNAIR, jurnaliștii Realitatea Plus au cerut lămuriri despre stadiul implementării acestui contract.

CNAIR DĂ VINA PE CONDIȚIILE METEO PENTRU ÎNTÂRZIERI

„În prezent se definitivează documentația tehnică prin integrarea informațiilor și datelor solicitate de către Beneficiar și Supervizor, urmând a fi aprobat proiectul tehnic. În ceea ce privește graficul de proiectare și execuție, menționăm că au fost înregistrate întârzieri atât din cauza condițiilor meteo nefavorabile care nu au permis accesul și prelevarea de probe din cadrul depozitului, cât și a necesității clarificării unor aspecte din cadrul proiectului tehnic. Pentru depozitarea solului contaminat în depozitul de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldovenești proprietarul depozitului percepe o chirie de 3,5 euro/tonă/lună, suma ce trebuie achitată pentru depozitarea întregii cantități de material excavat este de 230.212 euro/lună.”, potrivit CNAIR.

Practic totul este blocat, dar chiria de 230 de mii de euro pentru depozitare se plătește lună de lună

Patronii grupului care a câștigat licitația, ECOMASTER și OIL DEPOL fac parte din cercul de prieteni din jurul lui Radu Mazăre și sunt cunoscuți pentru afacerile controversate din domeniul mediului. Această achiziție a fost cea mai mare pe 2021 din județul Cluj, cu o valoare de peste 157 de milioane de lei.

Culmea, societatea care a câștigat a făcut o contestație, în timpul procedurii, pe motiv că cerințele impuse limitează accesul ofertanților. Problema, spuneau ei, era că deșeurile au o concentrație ridicată de mercur, iar neutralizarea lor nu se poate face prin ardere, ci cu o instalație specială. Într-adevăr, firma câștigătoare trebuie să dețină o ”instalație de absorbție termică adaptabilă” care este folosită la decontaminarea deșeurilor de mercur. Chiar reprezentanții firmei au spus că nu dețin așa ceva și cereau Companiei de Drumuri să elimine această condiție. Deși cerința a fost respinsă, firma tot a câștigat licitația în asociere cu alte două societăți.

Cu alte cuvinte, grupul propunea o metodă de eliminare ”toxică” care nu respecta obligațiile de mediu. Cele două firme nu dețin și nu sunt autorizate să folosească o instalație de desorbție termică. Norma europeană specifică în mod clar, faptul ca solurile contaminate cu mercur nu se pot incinera direct, aceasta fiind o încălcare gravă cu consecințe dezastruoase asupra mediului. Mercurul trebuie recuperat într-o instalație specifică aferentă instalației de desorbție termică.

Aceiași afaceriști constănțeni care stau în spatele acestei asocieri, Dănuț Florescu și Radu Merlă, au fost trimiși în judecată de DIICOT după ce ar fi făcut fictiv o ecologizare la o groapă de depozitare a țițeiului de la Rompetrol. Potrivit procurorilor, au fost întocmite ”în fals un număr de 4 facturi fiscale emise de prestator către Rompetrol Rafinare”. Vizate în dosar sunt chiar companiile din grupul ECOMASTER si OIL DEPOL, deținute de cei doi afaceriști.

Cu toate că în astfel de condiții, CNAIR ar trebui să ia în considerare toate riscurile care ar putea apărea, instituția statului nu ia nicio măsură. Iar cel care a permis toate aceste lucruri era directorul general al CNAIR, Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, un apropiat al lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.