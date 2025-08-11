Infecția cu Candida auris a fost depistată la Spitalul Floreasca încă din toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de izbucnirea focarului care a dus recent la suspendarea internărilor la Centrul de Arși, potrivit Europa Liberă.

Un pacient internat la secția de Chirurgie Cardiovasculară, diagnosticat atât cu această ciupercă, cât și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie 2024. Cazul nu figurează în evidențele oficiale ale autorităților sanitare, însă familia acestuia a depus plângere.

Bărbatul, Marin Vlase, de 72 de ani, din județul Vrancea, a fost internat la etajul 6 al corpului de clădire unde funcționează Chirurgia Cardiovasculară, până la 1 decembrie 2024. Potrivit rudelor, el și alte două paciente s-au infectat reciproc, fiind depistați cu Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumoniae.

În decurs de trei săptămâni, toate cele trei persoane au murit: cele două femei în noiembrie 2024, iar bărbatul la 1 decembrie 2024. Familia susține că pacienții nu au fost izolați pentru a limita răspândirea infecțiilor, tratamentul antibiotic nu a fost administrat la timp, terapia antifungică ar fi fost întreruptă, iar unele infecții nu au fost raportate către unitatea spitalului responsabilă de controlul infecțiilor (SPLIAAM) sau către autoritățile sanitare (ANMCS, INSP, DSP). De asemenea, nu s-ar fi realizat anchete epidemiologice, iar cauza reală a cel puțin unui deces – șocul septic – ar fi fost ascunsă.

Vlase a ajuns la Floreasca pe 4 septembrie 2024, după ce fusese internat la un spital privat din Capitală, unde i-au fost montate trei bypass-uri. Ulterior, a dezvoltat pericardită și, în urma complicațiilor, a fost transferat la spitalul de stat, unde a fost operat pe 17 septembrie.

Fiica pacientului afirmă că acesta s-a infectat la Floreasca pe 23 septembrie, însă până la 5 octombrie nu i s-ar fi administrat antibiotice, deși exista o antibiogramă care indica o încărcătură bacteriană mare cu Klebsiella pneumoniae. Ea spune că până la transferul în Terapie Intensivă, tatăl ei fusese infectat doar cu Klebsiella, iar la final a fost confirmat și cu Candida auris, Acinetobacter baumannii și Stafilococ auriu.

Avocată de profesie, fiica bărbatului a depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 atât pentru cazul tatălui său, cât și pentru cele două femei despre care a aflat că au fost infectate în spital.

În ianuarie 2025, ea a transmis sesizări către INSP, ANMCS și DSP. Singurul răspuns primit a venit din partea INSP, care a precizat că nu a fost informat despre caz.

Medicul curant al pacientului, timp de două săptămâni, a fost șeful secției de Chirurgie Cardiovasculară, Horațiu Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății. Contactat, acesta a confirmat că își amintește pacientul, însă a evitat detalii, susținând că acesta a fost tratat „corect, cu maxim profesionalism”, în ciuda evoluției nefavorabile.

Europa Liberă amintește și cazul Laviniei Vlad, internată în vara acestui an la Floreasca după ce a suferit arsuri pe 70% din corp în urma exploziei unei centrale de apartament. În cele 53 de zile petrecute în spital, ea a fost infectată cu mai multe bacterii, fiind ulterior transferată la un spital din Belgia.

