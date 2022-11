Mirela Polifronie, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre șansele de a avea zăpadă în luna decembrie.

PROGNOZA METEO IARNĂ 2022-2023. Meteorologul ANM Mirela Polifronie a explicat care sunt șansele ca de sărbători să cadă precipitații sub formă de zăpadă în țara noastră. „Nu va fi prea curând, pe de o parte din cauza faptului că nu vor fi precipitații în următoarea perioadă, iar dacă ar fi să fie precipitații, temperaturile sunt oricum foarte ridicate și nu va fi zăpadă“, a spus meteorologul Mirela Polifronie.

„Poate în decembrie! Am observat, din experiența ultimilor ani, că la câmpie ninge mai degrabă în ianuarie și februarie, nu așa cum ne așteptăm, de Crăciun, ca să fie omul de zăpadă lângă pomul de iarnă“, a adăugat Val Vâlcu, la DC NEWS.

„Estimările nu aduc vești foarte bune. Ar fi un regim pluviometric deficitar. Într-adevăr, s-au semnalat precipitații sub formă de ninsoare, dar, în ultimii 3-4 ani, undeva spre sfârșitul sezonului de iarnă. În anul 2017 am avut, în aprilie, viscol în București“, a mai spus meteorologul.

Mirela Polifronie, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre recordurile meteorologice înregistrate în acest an în România și-n lume.

”Într-adevăr, în ultima vreme, ne confruntăm cu numeroase recorduri, atât din punct de vedere termic, cât și din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea, vorbim de o frecvență destul de ridicată, chiar și pe teritoriul României, a fenomenelor specifice instabilității atmosferice, așa cum am avut și-n această vară. Mă refer la grindină, vânt, în special vijelie, acele intensificări de scurtă durată ale vântului. Revenind la recorduri, fiecare lună aduce câte un record. Chiar și luna octombrie 2022 a adus numeroase recorduri, mai ales începutul lunii. Pe de-o parte China s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi, undeva la 40 de grade, iar în Grecia au fost cele mai coborâte temperaturi, chiar sub zero grade” a spus meteorologul ANM, în interviul acordat DCNews.

”Și la noi în țară, am avut câteva recorduri, pe parcursul acestei luni. Am avut la Slatina 25 de grade Celsius, când, în mod normal, ar trebui să avem maxime până la 17 – 18 grade pentru sudul teritoriului” a continuat Mirela Polifronie, afirmând că și-n următoarele zile vom avea temperaturi mai ridicate.

Prognoza meteo a iernii. Meteorologii AccuWeather spun că există indicii că traseul furtunilor generale din această iarnă va viza în special sudul Europei. În acest sezon de iarnă, experții spun că modelul general va fi influențat în mare măsură de La Niña, un fenomen oceanic și atmosferic. O iarnă mai caldă decât media normală va fi în nord-estul Europei. Vor exista și perioade de vreme instabilă și rece, dar numeroși factori atmosferici indică o vreme în general călduroasă pentru aceste zone.

Pentru România se anunță precipitații mai însemnate cantitativ cu refacerea deficitului de umiditate. Va fi mai rece în nord, centru, nord-vest, nord-est. Vor fi perioade cu temperaturi mai scăzute, dar și perioade ușor mai ridicate decât normalul perioadei.

„Este o estimare timpurie”, a spus Florinela Georgescu (ANM). „Pe de altă parte, cam toate centrele mari ale lumii, în această perioadă, încep să iasă cu estimările peste iarnă. Este bine să urmărim estimările de peste o lună, deci cele care vor veni în luna noiembrie. E prima prognoză pentru iarnă, dar nu trebuie să înțelegem că asta e, nu se mai întâmplă nimic, dimpotrivă. În cursul lunii noiembrie, trebuie să ne uităm la toate estimările care vor veni și să luăm în considerare, mai ales în contextul actual, și probabilitatea, chiar dacă mică, de apariție a unor fenomene extreme”, a spus Florinela Georgescu, în direct la România TV.

Suntem într-o perioada în care temperatuile se incadreaza în normal, dar trebuie să fim atenţi la temperaturile nopţilor, mai ales în zonele depresionare. În următoarele patru săptămâni, datele arată că temperaturile se vor încadra în limite apropiate de normal, chiar uşor peste normă în multe regiuni”, a spus şefa meteorologilor la România TV.

În ceea ce priveşte iarna 2022-2023, „este foarte devreme sa vorbim despre ce ne asteapta, putem face anumite detalii, sa ne aducem aminte ce inseamna o iarna, ger temperaturi care noptile pot coborî spre -20 de grade poate mai jos, dar nu sunt excluse si episoade cu vreme calda, valori peste 15 grade. Momentan, cele mai timpurii semnale despre regimul temperaturilor arată că vom putea avea o iarna apropiata normelor, dar niciodata nu trebuie sa excludem apartia fenomenelor severe pe un interval scurt de timp”, a mai precizat Florinela Georgescu.

„Pana acum, furtunile au fost asociate fenomenelor de vară, dar sezonul de iarna poate aduce si el episoade cu vant mai intens, episoade de viscol, si asa cum am vazut si anul trecut cand fenomenele sunt severe si avertizarile sunt adecvate, si in sezonul rece este posibil sa apara avertizari de cod portcolaciu si rosu in situatiile severe”, a mai spus Florinela Georgescu

Un vortex polar apare acum în stratosferă peste Polul Nord. A început să se formeze pe măsură ce răcirea sezonieră s-a intensificat și va continua să se consolideze până în iarna anului 2022/2023. Având o istorie lungă de impact asupra iernilor din Statele Unite și Europa, este monitorizată evoluţia lui îndeaproape în fiecare toamnă și iarnă. În prezent, temperatura este deja în scădere în stratosferă.

Prognozele meteorologice pe termen mediu, realizate de două mari institute europene, arată că vom avea o iarnă cu puțină zăpadă, ceea ce ar putea crea probleme în agricultură.

Prognozele care anunță o iarnă blândă în România au fost realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu și de Serviciul Meteorologic al Regatului Unit.