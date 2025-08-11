Călin Georgescu va ajunge în această dimineață, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. De acum înainte, liderul suveraniștilor va trebui să meargă la IPJ Ilfov, în fiecare luni pentru a da cu subsemnatul în fața oamenilor legii privind măsura controlului judiciar. Se așteaptă o mobilizare uriașă din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, dar și o prezență mare a jandarmilor.

De această dată, el se prezintă lunea și nu miercurea, așa cum era prevăzut până acum. Această schimbare nu a fost justificată de procurori.

Se așteaptă un număr tot mai mare de susținători ai lui Călin Georgescu la sediul IPJ Ilfov. Totodată, un număr mare de jandarmi va fi prezent acolo.

Susținătorii lui Georgescu au fost la semnarea controlului judiciar, dar și în momentul în care acesta s-a prezentat în fața instanțelor. Rămâne de văzut care va fi atmosfera în momentul în care Călin Georgescu se va prezenta în fața polițiștilor.