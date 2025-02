În cadrul unui interviu acordat Ancăi Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Călin Georgescu și-a expus viziunea asupra evenimentelor recente din România, inclusiv demisia fostului președinte Klaus Iohannis.

Călin Georgescu a subliniat că demisia reprezintă o victorie a demnității poporului român, o reacție la abuzurile și corupția care au marcat ultimul deceniu. El argumentează că puterea nu mai rezidă în mâinile politicienilor, ci în voința cetățenilor care, prin acțiunile și alegerile lor, pot regăsi demnitatea și unitatea națională.

De asemenea, Călin Georgescu a sugerat că este esențial ca românii să continue să susțină produsele autohtone și să nu tolereze prețurile exorbitante impuse de marile lanțuri de magazine.

Anca Alexandrescu: Dincolo de ceea ce s-a intamplat azi cu produsele, prima intrebare este despre demisia lui Iohannis. O prima victorie, dar vrem sa stim care este opinia dumneavoastra si ce este de facut de acum inainte?

Călin Georgescu: In primul rand le multumesc tuturor pentru credinta de care au dat astazi dovada, asa cum spuneati si dumneavoastra la inceput, astazi am ales practic rodul Romaniei noastre in detrimentul zic eu falsului si a ispitei comerciale, apropo de ce au facut astazi romanii. Azi am intors ochii spre valorile noastre si de aceea cu siguranta Dumnezeu ne-a rasplatit pentru unirea noastra.

Acum, la ce asistam zilele astea nu este de fapt decizia politicienilor, asta este concluzia mea, este puterea poporului. Este regasirea demnitatii si a credintei in propriile forte. Pentru ca atunci cand oamenii isi recunosc puterea, oamenii detin puterea. Iar astazi poporul a dovedit ca nu mai tolereaza abuzurile, nedreptatile si coruptia, si pe fondul acesta a avut loc aceasta demisie, a cetateanului Klaus Iohannis. Este o victorie a demnitatii poporului roman, este belsugul unirii noastre ca natiune.

De aceea, turul doi este acum etapa necesara. Alegerile libere sunt singurul reper constitutional si democratic pentru a putea elimina otrava politica din inima poporului nostru, si cu siguranta ca, apropo de ceea ce ar trebui facut, numai permitem nicio zi in agonie. Curtea Constitutionala are acum obligatia, la ce s-a intamplat, ca est eo dovada, de a-si cere iertare fata de poporul roman, iar revizuirea deciziei abuzive reprezinta pentru Curtea Constitutionala singurul acord de recunoastere a faptelor. Este singurul lucru care le poate reduce sentinta la stadiul mai bland, daca vreti, de dictator, dar macar, parerea mea, astfe vor evita gravitatea de a fi catalogati ca tradatori de tara. Asta este parerea mea tinand cont de faptul ca decizia astazi si modul in care Klaus Iohannis si-a anuntat demisia, o singura remarca am, nespunand nimic de situatia Romaniei si de situatia poporului roman, si practic vorbind doar despre el, demonstreaza ceea ce am spus mai devreme. De aceea, Curtea Constitutionala are obligatia de a face acest pas catre demnitatea poporului roman dar si demnitatea lor.

Anca Alexandrescu: Fostul presedinte Iohannis deja a decorat trei dintre judecatorii Curtii Constitutionale. Cum interpretati acest gest, pentru ca toata lumea il interpreteaza ca pe o sfidare?

Călin Georgescu: Au fost 10 ani de sfidare. Credeti ca mai conteaza ce a facut in ultimul moment? A fost doar ultima stampila pusa peste sfidarea de 10 ani. Aici conteaza poporul roman,nu mai conteaza ce a facut el, conteaza sa recuperam timpul pierdut, sa recuperam demnitatea si onoarea noastra ca oameni, insa demersul lui si modul in care a facut-o, pentru ca poporul intreg a vazut cum s-a exprimat, vorbele pe care personal cred ca au fost destul de ciudat prinse intr-o forma cat de cat de contur de inteles, nu se intelegea mai nimic, demonstreaza panica, frica si momentele penibile prin care a trecut. Dar dincolo de asta conteaza ce fac noi de acum incolo si de aceea consider ca singura formula este doar turul doi, lucru pe care oamenii l-au castigat, si demnitatea noastra ca popor, care ar trebui reabilitata de catre Curtea Constitutionala.

Anca Alexandrescu: Se vorbeste de doua trei zile ca trimisul special al lui Donald Trump va veni in Romania. Eu deja am intrat in posesia unor informatii ca deja a trimis guvernului Romaniei sumele uriase care au venit prin intermediul USAID in Romania, nu se stie insa pentru ce, dar o declaratie de ultima ora suna asa: Nu Rusia a fost cea care a incercat sa incline balanta in recente alegeri prezidentiale din Romania, ci Biden.

Călin Georgescu: Da, respectiv Blinken

Anca Alexandrescu: Caruia i s-a interzis accesul in toate cladirile guvernamentale

Călin Georgescu: Da. Eu pot sa spun un singur lucru, ca cei din administratia Trump sunt hotarati sa mearga pana la capat pentru clarificarea tutror acestor aspecte si lucrurile se vor vedea foarte curand. Ramane ca partea romaneasca, respectiv Curtea Constitutionala, si nu numai, in ultimul ceas, daca se poate spune asa, sa-si revizuiasca pozitia nedemna la care a facut act la vremea respectiva si sa restabileasca in primul rand ordinea constitutionala dar in special deminitatea noastra ca popor fata de o situatie la care suntem cunoscuti deja in intreaga lumea ca un mod absolut abuziv, dictatorial, si ilegal nu mai vorbesc de a calca in picioare democratia.

Anca Alexandrescu: Considerati ca ar trebui sa plece si guvernul dupa demisia lui Iohannis?

Călin Georgescu: Eu cred ca pe formula la care am asistat astazi si repet, e foarte important, modul in care a fost anuntata demisia, e foarte important acest lucru, daca se poate numi demisie, ca de fapt era totul o ilegalitate, nu isi dau seama ce demisie la ce anume, si mai ales ca demisia cand ti-o dai, ti-o dai pe loc. Nu este o demisie pe care o anunti, stiti ca va fi de fapt poimaine. Dar in sfarsit, dincolo de toate aceste aspecte, consider ca est eun pas la care ar trebui sa reflecteze toti, cei care au fost implicati in acest demers abuziv si ilegal.

Anca Alexandrescu: Vreau sa va intreb in legatura cu actiunea de astazi pentru ca s-a incercat o contraactiune cu steagul european. Eu am spus in repetate randuri ca ceea ce ati semnalat dumneavoastra a fost sa incurajati cumparatorii sa cumpere produse romanesti si sa cumpere de la producatori, nu un boicot impotriva hypermarketurilor. Va ganditi sa mai existe o actiune, pentru ca au scazut preturile pentru o singura zi? O actiune constanta prin care sa se faca aceasta presiune a romanilor de a cumpara la preturi corecte.

Călin Georgescu: Astazi a fost demonstratia clara, foarte clara a faptului ca se poate. Poporul roman, in primul rand este de un curaj dsi de o maretie uriasa, iar supermarketurile ne-au demonstrat ca pot face reduceri, dar nu au vrut. Si la presiunea poporului roman au facut acest lucru. Noi am dat doar un semnal. Mai departe, este la latitudinea lor, ce vor face de maine incepand, pentru ca aceasta zi o putem repeta oricand, si nu numai atat, o putem si continua. Important este ca poporul roman sa reprimeasca deminitatea inapoi.

La emisiunea dumneavoastra am spus mereu ca piata nu este formata din producatorii romani, ci e facuta de catre supermarket, de catre sistemul practic oligarhic. Ori atata timp cat piata si producatorul roman se va implica si va fi piata libera, atunci preturile vor fi stabilite de catre producatorul roman. Si noi suntem interesati ca producatorul roman sa fie pe prima pozitie, despre asta vorbim. Si supermarketurile pot sa fie, dar sa cumpere de la producatorul roman.

Anca Alexandrescu: Stiti despre mafia din piete?

Călin Georgescu: Cunoastem situatia asta, dar si acolo lucrurile se pot limpezi si se pot organiza sa fie doar producatori locali si nu numai intermediari. Si supermarketul este un intermediar, dar un intermediar de o alta dimensiune. Atata timp cat poporul este la putere si isi cunoaste puterea atunci lucrurile se pot schimba.