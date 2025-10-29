Premierul Ilie Bolojan continuă să-i sfideze pe românii de rând. Chiar în ziua în care zeci de mii de sindicaliști au ieșit în stradă, exasperați de măsurile de austeritate deja impuse de guvern, premierul ar fi luat decizia ca salariul minim pe economie să rămână înghețat, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Surse din guvern susțin că în ședința CNT s-a decis amânarea unei decizii privind salariul minim până la finalul lunii noiembrie, dar, de principiu, acesta ar urma să rămână înghețat. Anterior, premierul Bolojan a anunțat că partidele din coaliție ar fi ajuns la „un acord de principiu” ca salariul minim pe țară actual (de 4.050 de lei brut) să fie menținut și pe parcursul anului viitor.