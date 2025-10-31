Ședință crucială de Guvern! Executivul a doptat astăzi ultimele două Hotărâri pentru organizarea alegerilor din Capitală.

Primul act normativ pe care a fost adoptat de Executivu se referă la Hotărârea de Guvern privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025

A doua hotărâre de Guvern adoptată se referă la stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Calendarul oficial al alegerilor

Guvernul României a stabilit oficial data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei: 7 decembrie 2025. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00, cu doar 24 de ore înainte de deschiderea urnelor. Durata totală a perioadei de campanie este de 15 zile, jumătate din timpul prevăzut pentru alegerile locale generale. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că „fiind vorba de alegeri parțiale, toate termenele sunt reduse la jumătate”.

Contestațiile privind candidaturile pot fi depuse până la data de 19 noiembrie, iar dosarele de candidatură pentru Primăria Capitalei și pentru celelalte localități vizate pot fi depuse începând cu 11 noiembrie. Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru Primăria Generală a Bucureștiului, perioada de depunere a candidaturilor începe pe 12 noiembrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 noiembrie, adică cu 20 de zile înaintea alegerilor.

De ce campania este mai scurtă și alte localități vizate

Durata redusă a campaniei se explică prin caracterul parțial al scrutinului, care impune termene mai scurte. Perioada totală de organizare a alegerilor este de 35 de zile, primele cinci fiind dedicate constituirii birourilor electorale și județene. Această comprimare a termenelor are scopul de a asigura o organizare rapidă și eficientă a procesului electoral.

Pe lângă București, alegeri parțiale vor avea loc în mai multe localități din țară: comuna Remetea (Bihor), comuna Marga (Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași), comunele Șieu și Poienile de sub munte (Maramureș) și comuna Cârța (Sibiu). Candidații interesați au posibilitatea să depună dosarele pentru aceste funcții începând cu 11 noiembrie.