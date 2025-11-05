Doi bărbați din județul Constanța, în vârstă de 36 și 41 de ani, sunt cercetați după ce ar fi introdus ilegal în România mai multe arme cumpărate din străinătate.

Polițiștii au descins în locuințele acestora, unde au găsit arme, muniție și articole pirotehnice deținute fără autorizație. În casa bărbatului de 41 de ani au fost descoperite un pistol neletal de calibrul 9 mm și trei cartușe de același tip, toate deținute ilegal.

În locuința celui de 36 de ani, anchetatorii au găsit două arme neletale, tip revolver, de calibre 22 și 9 mm, peste 40 de cartușe, șase gloanțe și muniție modificată cu vârf metalic, precum și două articole pirotehnice din categoria F2.

Toate bunurile au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în cadrul operațiunii „Jupiter”, coordonată la nivel național de IGPR și Parchetul General.