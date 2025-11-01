Anca Alexandrescu: Trebuie să am grijă ce șmen fac. Am emoții, nu mult, ca la TV. Am învățat că discursurile scurte sunt cele pe care le așteaptă oamenii de la noi. În campania pentru alegerile prezidențiale am fost singurul moderator care a făcut loc suveraniștilor în emisiunea mea.

Aurelian Pavelescu: Sper să găsim soluțiile ca în 2028 mișcarea suveranistă să câștige Parlamentul. Cât vor avea ei Parlamentul, puterea rămâne la ei.

Doamna Anca a anunțat deja candidatura pentru Capitală. Vom lua un vot în congres pentru candidatura ei. Este o luptă pentru revoluție democratică și trebuie să câștigăm Capitala. E fieful lor, va fi greu pentru noi.

VEZI LIVE VIDEO ȘI TEXT AICI

George Simion: A contat mult susținerea în ultimele bătălii, a contat mult unitatea dintre noi. Vă felicit pentru poziționarea repetată de partea adevărului și a partidului poporului român. E singurul partid pe care îl slujim. Avem un imens respect pentru ce înseamnă istoric PNȚCD și față de situația din prezent, unde apele s-au separat. Puciștii cu puciștii, iar românii cu românii. Mă bucur că sunteți de partea românilor.