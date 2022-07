Alimentația pe timp de caniculă ar trebui să fie bogată în vitamine, minerale și apă dacă vrem să avem energie de dimineața până seara și să nu ne alegem cu kilograme în plus.

Corpul se incalzeste destul de mult incat nu este nevoie sa il faceti sa munceasca si in timpul digestiei. Deoarece termometrul depaseste 30 de grade Celsius, evitati sa consumati carne bogata in grasimi animale, preparata la gratar sau prajita in ulei, deoarece este dificil de digerat in toate formele sale.

Alimente cu ”calorii goale” – unele produse de patiserie care nu oferă organismului nutrienții necesari deși sunt bogate în calorii. Căldura excesivă ne obosește, astfel că avem nevoie de alimente ușoare și sănătoase care să se digere repede și să ne dea energie.

Alimentele prăjite – pot provoca probleme digestive dacă sunt consumate în temperaturi foarte ridicate.

Specialiștii din sănătate recomandă evitarea alimentelor picante din cauză că acestea pot să afecteze starea de sănătate. Alimentele picante conțin în cea mai mare parte capsaicină. Aceasta este asociată cu o creștere a temperaturii corporale, de scurtă sau lungă durată. Creșterea temperaturii corpului conduce, ulterior, la transpirație excesivă, furuncule pe piele, deshidratare și îmbolnăvire.

Sărate și condimentate, mezelurile ne vor face să bem multă apă după ce le consumăm în zilele călduroase. Ele păcălesc organismul să rețină apă, vom avea senzația că ne umflăm când este foarte cald afară, și afectează rinichii.

Cafeaua ne deshidratează. Dacă ținem cont de faptul că vara, când este foarte cald, pierdem prin transpirație o canitate foarte mare de lichide, ar trebui fie să consumăm foarte multă apă pentru a compensa asta, fie să renunțăm la alimentele care ne deshidratează și să bem doi litri de apă zilnic.