Bună seara, români! Ce vă mai fac copiii? N-au fost nici azi la școală ? Cu cei mici cum v-ați descurcat, cu cine i-ați lăsat ? Dar cu cei mari cum faceți, ați găsit pe cineva să vă preia dosarul de examen pentru BAC, sau să vă elibereze foaia matricolă ? Sunt convinsă că în proporție de 90 la sută, răspunsul la toate aceste întrebări e NU.

Dar mai sunt și alte întrebări cu răspunsul NU. Cum ar fi: doamna profesoară, domnule profesor, doamnă educatoare, domnule educator, vă descurcați cu salariile pe care le luați azi? Vă simțiți respectați când intrați pe porțile școlii cu salariul pe care îl luați ? Probabil că NU. Așadar, avem multe întrebări, puține răspunsuri. Și acelea cu NU. Părinți supărați, elevi supărați, profesori supărați. Politicieni și sindicaliști încruntați. Toate aceste probleme sunt puse pe o masă la care s-au așezat doua grupuri responsabile să le rezolve: politicienii din Coaliția aflată la guvernare și sindicaliștii. În orice colț al lumii, principiul negocierii reușite este acela că ambele părți pleacă de la dorințe maximale pentru a ajunge la un punct comun. Din tot ce s-a propus, însă, n-am auzit niciun sindicalist, așa cu portavocea în mână, să spună: cu asta suntem de acord, cu asta nu, pe asta o mai discutăm. Dar am auzit mereu două cuvinte „GREVA CONTINUĂ”. Și totuși, și pierderile salariale la profesorii care fac grevă continuă și îngrijorarea părinților și elevilor continuă. Cu ce scop? Adică pentru care motiv nu pot sta niște oameni normali la o negociere, fără să sufere toată lumea în acest timp. Ei bine, aici ar trebui să ne uităm mai atent: cine pierde și cine câștigă din prelungirea unei asemenea greve? Primii care pierd sunt chiar profesorii. Zilnic, pierd bani din salariu. Apoi, pe termen lung, pierd enorm elevii – zile de învățătură, încredere în forțele proprii și pregătire pentru examene. Cine crede că nu pierde din acest scandal? În primul rând PSD, care a blocat rotativa ca pe o ușă rabatantă în nasul românilor. Și apoi s-au ascuns toți în spatele lui Nicolae Ciucă, poate încasează numai el greva profesorilor. Doar că, de această dată, cei care au curaj și stau neclintiți în criză, s-ar putea, la finalul ei, să iasă câștigători, iar cei care se ascund acum să iasă destul de șifonați. Mai e o categorie care crede că va câștiga, dar se înșală. Ia să vedem, când e un sindicalist cel mai fericit ? Când îi merge salariul, mai mare chiar și decât al unui politician, e în centrul atenției tuturor televiziunilor și protestele se prelungesc cât mai mult. Și pentru că am spus de salarii, se vede treaba că, unii au salarii mai mari și decât ale premierului și ale președintelui țării. S-ar putea încadra la categoria salarii speciale. Cu siguranță, azi pierde PNL, pentru că pica în diverse capcane de imagine ale PSD și cu siguranță singurii care câștigă sunt cei care nu vor binele României. Pe scurt, toată lumea pierde, România pierde: Greva Continuă! Iar sindicaliștii sa nu facă jocurile PSD. Au așteptat 33 de ani acum îi susțin sa găsim soluții sa le ceara domnului ciolacu și PSD-ului. Știu cât munciți pentru acești bani. Pe domnul profesor Hadăr îl cunosc de foarte mult timp am o relație extraordinara bazată pe respect, cu domnul Nistor am filmat de câteva ori mi-a fost invitat în emisiune cu domnul Simion Hăncescu nu mă cunosc personal, vreau doar sa îi rog oficial sa nu facă jocurile politice a celor ce vrea sa dea României haos ca toți vom pierde nimeni nu va câștiga..doar temporar PSD va puncta și AUR. Nu va jucați cu destinele copiilor și cu destinul țării! Pace și luciditate! Dragii mei telespectatori și ascultători realitatea plus, ma Cunoașteți ca o persoana pozitivă, încrezătoare în viitor, în România, în romanii noștri din tara și din afară… s-a întâmplat ceva de nu mai pot avea același optimism când vorbesc de rocadă, de preluarea puterii, de AUR – PSD- tot aia e, de greva întreținută de PSD, am sentimentul că cineva cumva se joacă cu focul și nu este conștient că poate da foc la țară. Nu înțeleg de ce, din negocierile care s-au purtat cu sindicaliștii și reprezentanții guvernului, nu au fost decizii clare – domnu’ Marian Neacșu unde sunteți? Ați apărut în prima parte a negocierilor și acum, gata? Ministrul de Finanțe? Unde ești cât suporta bugetul ce eforturi puteți face ca ministru sa mulțumiți profesorii? Ligia Deca? În afară de plângeri la CNA că v-am tămâiat mai știți altceva? De ce nu faceți plângeri la partenerii de coaliție la Budai, la Câciu, de ce nu găsiți formule clare pentru cei pe care îi reprezentați sau ar trebui sa îi reprezentați, adică pentru profesorii țării! Îmi pare sincer rău ca PNL nu a găsit un alt ministru competent calificat, vizionar și muncitor pentru Educație. În schimb, când mă uit către PSD și AUR, cei care pot prelua guvernarea, mă întreb încotro e țara și cine va fi la butoane, cine va apasă accelerația cine calcă frâna, cine trage frâna de mâna. Eu înțeleg că PSD acum fuge de responsabilitate că își dorește sa întrețină această grevă pana în toamnă sau până la alegeri posibil, înțeleg că se fac blaturi între PSD și AUR să arunce țara în haos ca să veniți voi, salvatorii zilelor noastre cu promisiuni populiste ce țin voturile pe liste pana la alegeri. După… se uita! Țara se surpă și ne vom întreba, la final, dacă am făcut tot ce ține de noi să ne salvăm țara. Aici suntem și aici vom fi și vom vedea vom analiza ce s-a făcut in guvernul acesta și ce se va face in viitorul guvern, pana astăzi nu pot spune ca PM ciuca a dezamăgit! Ca om politic nu a promis nimic din ce nu a făcut și dacă e sa nu am eu toate datele va rog sa ma contraziceți cu dovezi. Cred ca o sa ducem dorul prim ministrului Ciuca atunci când vom vedea la guvern instigare la ură, dezbinare socială, dezmembrare naționala și consultanți angajați dintre cei care sunt premiații statului paralel. Ca om de dreapta, nu pot să încurajez nemunca și asistența socială în detrimentul performanței individuale. Politicienii i-au tratat pe mulți dintre români ca pe niște asistați social de 30 de ani încoace. De ce nu i-ar trata și pe profesori la fel? Să mai dea niște vouchere, să arunce niște promisiuni pe care le promit azi și apoi să le abroge din pix? Păi Legea pensiilor e din 2019. Nu s-a aplicat o zi. Legea salariilor unitare e din 2017. Din nou nu s-a aplicat. S-a croșetat pe ea, s-a abrogat și s-a amendat până când n-a mai înțeles nimeni nimic. E legată cu sârmă din toate părțile mai ceva ca Dacia bunicului. Păi cum să aibă profesorii parte de respect din partea aleșilor? Cum să înțeleagă politicienii ce efect ar putea avea amânarea bacalaureatului și a celelalte examene naționale? Păi unii și-au amânat bacalaureatul până pe la 30 de ani și azi ne conduc pe toți. Cu cine poți purta o discuție corectă despre nivelul de educație al românilor când ei și-au făcut studiile pe la particulare obscure și acum ne vor proști și săraci pentru că proștii și oamenii dependenți de ajutorul statului sunt mai ușor de manipulat, mai ușor de adus la vot pe o găleată și-o geacă. Un om care are carte se uită la oferta politicienilor, știe să înțeleagă un program de guvernare, înțelege efectele unei legi sau a unei decizii politice dincolo de spectacolul ieftin și de gargara politicianistă. În concluzie, domnule Ciolacu, vă place, nu vă place, eu va invit la muncă! Asumați-va rolul politic, veniți cu soluții pentru grevele pe care le întrețineți, veniți cu soluții în agricultură că mor oamenii de cancer din cauza produselor cancerigene, veniți cu soluții la sănătate că sunt deja procese colective penale cu privirile morților dubioase din spitalele din România, veniți cu soluții pentru mediul de afaceri că nu toți vrem să stam cu mâna întinsa cum vouă va place.

Dragii mei, să nu lăsăm pe nimeni să ne fure țara. Nu vedeți că suntem condamnați la sărăcie și la umilință pentru decenii, chiar secole?! Ne-au ucis sistemul de educație, de-asta moare o țară întreagă! Apropo, ce ne facem, stimați aleși, cu elevii din zonele defavorizate? Acei copiii care n-au o pereche de ghete cu care să bată zilnic kilometri întregi până la cea mai apropiată scoală. Acei copii care n-au o bucată de pâine și muncesc cot la cot cu părinții lor, de la vârste mult prea fragede. Se numește copilărie pierdută și pierdută e și șansa României. Pentru un copil în creștere, hrana este extrem de importantă pentru o dezvoltare armonioasă. În lipsa resurselor financiare, copiii aflați în pragul sărăciei mănâncă deseori prea puțin, iar hrana nu este cea optimă. Copiii crescuți în sărăcie au mai puține șanse să reușească în viață, să fie adulți sănătoși fizic și emoțional. Să aducă plus valoare țării. Cum renaștem această țară cu astfel de generații pierdute?

Din fericire, nu toată România se declară învinsă. Cei care ne-au cerșit votul pentru ca apoi să ne batjocorească vor simți pe pielea lor, mai devreme sau mai târziu, cum se întoarce roata. Nu vor putea câștiga la nesfârșit doar ticăloșii, corupții, hoții, mincinoșii, incompetenții. Sigur că te simți frustrat când îi vezi suferind pe la televiziuni pentru țărișoara lor, rostind vorbe mari, mai ales când au venituri lunare câți mulți români cinstiți la un loc. Până când acceptăm ca oportunismul să fie noua valoare politică? Această atitudine lipsită de principii doar pentru a realiza venituri personale, bine mascate de vorbe potrivite momentului, să fie oare cheia succesului? Poate că îmi scapă mie ceva, de aceea adresez această întrebare. Mă bucur că începem să ne trezim din această amorțeală. O simt în fiecare zi, mai ales din mesajele care sosesc pe toate canalele în redacția noastră. Le citim pe toate, chiar vă rog să ne iertați dacă nu vă răspundem. Dar volumul este unul uriaș. Tocmai aceste mesaje ne motivează să luptăm în continuare pentru idealul național. Românii au fost și sunt supuși umilinței, valorile ne-au fost atacate, obiceiurile interzise, identitatea națională se dorește a fi ștearsă! Va dispărea tot ce înseamnă romanesc? Asta vrem? Conducători ce ne înșală in mod voit? E ușor sa vinzi iluzii si sa câștigi electoral pe cuvinte potrivite! Suntem oameni demni, capabili de mai bine, suntem muncitori și determinați să punem cărămida peste cărămidă, pentru reconstrucția țării noastre!

Nu este suficient să fim doar noi cetățenii, dornici de schimbare, dacă liderii politici sunt încremeniți in poziția ghiocelului! România este legată la ochi și legată de datorii! România are nevoie de un planificator și un executor gospodar! Avem astfel de oameni capabili? Determinați sa intre in lupta pentru viitor? Sau fuga de responsabilitate se răspândește mai tare decât COVID-ul? Când spui ca îți iubești țara dovedești prin fapte! Muncești in România și pentru România, investești in România, îți ții banii și oamenii în țară. Partidele, oamenii politici vin și pleacă, însă România va rămâne tot aici. De noi depinde cum o lăsăm în urma noastră.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Sursa: Realitatea de Bucuresti