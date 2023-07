Bună seara, dragi români, oriunde v-ați afla! Apropo de ceea ce a ieșit astăzi în presă, m-am amuzat copios în contextul în care avem atâtea probleme serioase, cu bătrânii din azile, iar altora le arde de măsurat… frustrări. Când am zis de Andronic că o are mică, mică, rușinos de mică, eu m-am referit la minte. Ce treabă am eu să măsor josnicia oamenilor.

Eu am o problemă cu cei emit opinii, care se dau citiți, mari cercetători, mari vizionari, mari strategi, mari formatori de opinie și când văd că unul cu ea mic, rușinos de mică, mintea… zic. Dă bine cu pixul la dictare și e apărat de presa din dotare… din dotarea statului paralel, că nimeni nu a avut curaj să se pun cu el. Dar, iată că televiziunea noastră e prietenoasă și ușa e deschisă și pentru Andronic, Dan Andronic, cel cu aia mică, mintea mică. Mă și bușește râsul că el crede că îl dezbrac de pantaloni, nici de sacou nu o fac. Important e ca bărbăția să și-o măsoare prin cuvinte articulate, prin soluții, prin demnitate, prin lucrurile de finețe pe care trebuie le facă un jurnalist de calibrul lui, adică de calibrul care ar trebui să dea dovadă un director serios de presă, cum astăzi tratează în bășcălie orice replică. Mă bucur că există medici care pot remedia problemele și care au soluții pentru antrenarea a mușchilor, a ideilor, a tot ce vreți. Sunt o femeie serioasă, dar cu siguranță se va pune pe masă și un can-can delicios de către cei specializați. A fost doar o replică nevinovată. Ușa e deschisă Dan Andronic, vino să le vorbești telespectatorilor mei, mulți la număr. Să îi convingi de capacitatea ta, de seriozitatea ta. Dacă nu poți, atunci vei răspunde singur la mai multe întrebări: ce ai căutat tu în casa mea și în alte case. Ce ai căutat în atâtea sufragerii, la atâtea mese unde nu doar s-a băut… Cine sau ce te recomandă?

Trecând la chestiuni arzătoare, vă mulțumesc dragii mei, pentru numărul copleșitor de mesaje. Asta arată că suntem uniți, că suntem o familie. Vă iubesc, sunteți magnifici. Datorită vouă am energia și curajul de a lupta cot la cot cu fiecare dintre voi pentru a redobândi România suverană. Iar autoritățile statului par a se mișca, asta apropo de toți pesimiștii și specialiștii în dezastre și nenorociri care cântă prohodul țării. Nicidecum! Voi dovediți că sunteți seva și vitalitatea prin care țara se va regenera din interior. Scandalul căminelor de bătrâni a ajuns pe masa președintelui Iohannis. De la Vilnius, șeful țării cere măsuri urgente pentru a rezolva această problemă care a adus rușine internațională României. Iohannis a cerut ca cei vinovați, cu nume și prenume, să plătească! Mai mult, acesta acuză autoritățile că știau de condițiile inimaginabile din aceste cămine și nu au făcut nimic, ba chiar au dat autorizație de funcționare. Răul trebuie tăiat de la rădăcină, așa cum spune și șeful statului. Dar cine e capabil să o facă? Cine își asumă această responsabilitate? După ce au apărut imaginile de la lagărul de bunici din Voluntari, am văzut că în întreaga țară se fac controale și ies la iveală detalii cumplite despre acești torționari, bestii care urmăresc doar să facă profituri uriașe din lacrimile și suferința acestui popor. Exact cu încercau naziștii să își acopere la finalul războiului ororile, la fel fac și călăii de azi. La Gorj, mai mulți bătrâni sunt de negăsit după ce au fost scoși pe tărgi improvizate, prin caniculă și ascunși în pădure. Noaptea trecută, 11 bunici au fost salvați dintr-un șantier aflat pe un câmp de la marginea Capitalei. Oamenii ar fi fost scoși cu păturile pe ei înainte de controale, pentru că centrele unde aceștia erau internați erau supraaglomerate. Surse din anchetă spun că vila în construcție este a unei soprane, iar în interior nu există nici apă și nici curent. Bătrânii ar fi fost hrăniți din când în când de o infirmieră care i-a și ascuns. Printre ei erau și persoane cu dizabilități. O îngrijitoare i-a dus în casa aflată în construcții de la marginea comunei Tunari din Ilfov. Aceasta ar fi primit ordin de la șefii azilelor, asta pentru că acestea erau supraaglomerate. Familiile plăteau pentru o persoană 2.500 de lei pe lună. Poliția a intrat pe fir după ce o rudă a unui bătrân a realizat ce se întâmplă și a sunat la 112. Din fericire, toți au fost salvați, spălați, hrăniți, au primit haine de schimb și vor fi evaluați psihologic. Mă înfioară noile detalii și marturii din infernul lagărelor de concentrare de lângă București, acolo unde bunicii orfani de copii erau asasinați fără milă. Lacrimile seniorilor care au construit tara amintesc de cele ale copiilor din căminele comunismului! Și cer dreptate! Angajații acestor centre, transformați în monștri mai mari decât gardienii SS, nu aveau milă nici când pacienții erau pe patul de moarte. Interceptările scot la iveală cruda realitate din azilele în care seniorii, care au pus umărul la construcția acestei țări, erau aduși să își trăiască, în siguranță și cu demnitate, ultimele zile. Nu pot să trec peste aceste evenimente cumplite și vă mărturisesc că abia am reușit să privesc imaginile apărute în spațiul public. Mă gândesc la părinții mei, la bunici. Și doare cumplit. Am înțeles că unii dintre copiii acelor bătrâni ar lucra în Diaspora. Pun ban pe ban, la fel ca și cei de acasă, ca să le asigure celor dragi un trai normal, cu sacrificii imense. Iar călăii din azile ignorau apelurile lor, ori îi asigurau că totul este bine. Iar dacă ei nu aveau acces la cei care le-au dat viață, au crezut într-un stat drept, în care oamenii sunt tratați cu milă și dragoste. Dar autoritățile acestui stat dorm, ori se fac că nu văd ororile. La fel cum regimul ceaușist ascundea grozăviile pe care le făcea în orfelinate. Caracatița traficanților de bunici se întinde la cel mai înalt nivel. Polițiști, funcționari, politicieni sunt pe lista celor care știau de aceste orori. Sper ca ancheta pornită acum să curețe mizeria din acest sistem putrezit și să facă lumină într-o țară copleșită de sărăcie și griji. Vrem să cadă capete, iar cei vinovați să plătească pentru nenorocirile provocate. Din cauza acestor torționari am ajuns în vizorul comunității internaționale. Uniunea Europeană pregătește controale serioase în țara noastră, care se dorește a fi modernă și vârf de lance pe acest flanc estic al NATO. Dar cum să fie bine într-o țară în care guvernanții se fac că dau o mână, dar iau cu două. Este haos în finanțele țării, iar românii sunt tot mai aproape de a deconta nota de plată pentru aroganțele autorităților și promisiunile populiste. Asta pentru ca se pregătesc masuri pe care le vom resimți cu toții în buzunar. Cu o gaură la buget de 40 de miliarde de lei, guvernanții vor sa crească tva ul pentru mai multe produse. Însă au anunțat că vor majora cu câțiva lei tichetele de masă. În timp ce guvernanții caută soluții pentru a acoperii gaura de la bugetul de stat, Banca Mondială vine cu un raport prin care „recomandă” creșterea taxelor și a impozitelor! Banca Mondială propune Ministerului de Finanțe o reformă majoră a actualului sistem de biruri, dar și o ”îmbunătățire semnificativă” a activității de administrare fiscală. Printre măsurile anunțate se numără și eliminarea scutirilor. Pe de altă parte, sindicaliștii din industria alimentară pregătesc calendarul de proteste în cazul în care Guvernul va elimina facilitățile fiscale. Urmează o vară încinsă, dragilor. Și la propriu, dar și la figurat. Partidele își pregătesc terenul pentru alegerile de anul viitor și observăm noi mutări pe scena politică. Dar nu v-ați gândit, stimați aleși, că cea mai bună armă pentru a câștiga voturi este politica măsurilor care să scoată țara din sărăcie? E mai grea munca, mai ușor să pornim războaie în spațiul public, pe subiecte reale sau fictive. Bătălia pentru România a început deja și este mai dură ca niciodată. Astăzi a căzut și masca lui Nicușor Dan. Avem înregistrarea care detonează întreaga scenă politică. Edilul a fost filmat cum face presiuni și șantajează angajații din primărie. V-o prezint imediat, când vorbim și despre descinderile DNA de acolo. Procurorii îl vizează direct pe Nicușor Dan de la debutul mandatului său. Actele pe care le caută au legătură cu eliberarea în mod fraudulos a unor autorizații de construcție. Pe de altă parte mă bucur să văd că apar primele alianțe pentru cel mai important oraș al țării. Partidul lui Piedone a anunțat public că o va susține pe Gabriela Firea în cursa electorală la Capitală. Este greu de anticipat ce se va întâmpla până la anul, dar lupta abia începe. Vă îndemn, dragi români, să ieșiți la urne în număr mare. Să votăm cât să nu poată fura ei. Dar să fim responsabili de această dată. Să punem ștampila doar pe cei care au dovedit că iubesc România și care vor să schimbe ceva în bine pentru acest popor. Aș vrea să închei acest editorial cu o pildă care mi-a plăcut foarte mult și pe care o văd potrivită în contextul vremurilor pe care le trăim. „Un bătrân se ducea săptămânal la Sfânta Biserică. Nici nu auzea și nici nu vorbea deloc. Văzând ce face săptămânal duminica , cineva i-a scris pe o foaie cu litere mari: De ce mergi la biserică?! Nici nu vorbești, nici nu auzi! Bătrânul a răspuns în scris pe aceeași foaie de hârtie: Ca să știe satana de partea cui sunt ! Sunt de partea lui Dumnezeu, nu de partea răului.” Stimați români, viața fiecărui creștin drept credincios care merge la Biserică este o mică grădină în care mergi să o îngrijești, iar după un timp acolo crește iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, blândețea, bunătatea stropite cu Lumina harului divin. Să facem binele și să-l căutăm în orice. Să ne agățam de el, cu credința tare că putem schimba această țară. Așadar, ca în fiecare seară eu, Alexandra Păcuraru, vă invit cu demnitate să ne dăm mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru