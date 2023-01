În toamna anului 1918, când se năștea România Mare, bucovineanul Aurel Onciul, deputat român în Parlamentul de la Viena, propunea intrarea țării noastre în statul austriac, „confederație firească a micilor popoare amenințate”.

Marele Nicolae Iorga a respins această recomandare și a lămurit ce însemna România și cum i se putea asigura viitorul. „Nu, noi nu dăm jos tricolorul. Ci noi zicem așa. România nu e un stat ca Belgia, pentru un tarif de vamă, ori ca Șvițera (Elveția), pentru fabrica de brânzeturi în liniște. Ea reprezintă un popor, un vechi popor, măricel la număr și foarte deosebit de toate celelalte popoare. Ea are datorii nu numai față de supușii săi, ci față de toți românii. Pieirea ei ar fi pecetluirea pieirii lor, căci din câmpiile ei libere vine aerul curat pe care-l respiră. Ea nu e creată printr-un decret imperial sau un articol de tratat, ci prin crearea ei s-au răsplătit lungi veacuri de muncă grea și tristă. Știm bine că primejdia veghează continuu la hotare, dar cei luminați și buni știu ce o poate înlătura mai bine decât orice înțelegere cu străinul ce ne vrea moartea. Ne putem asigura contra oricui, – da, contra oricui! – prin dezvoltarea unei conștiințe exasperate. S-o dezvoltăm prin silințele tuturor și atuncea vom trăi cum trăiesc popoarele sănătoase și cu viitor”, asta a spus marele român, pe care astăzi pare că l-am dat uitării, Nicolae Iorga. Astăzi, la mai bine de un secol de la acel moment, păzitorii patriei noastre au fost cei care ne-au dat de bunăvoie, pe câțiva lei, în brațele străinilor. Suntem sub ocupație, nu una militară, ci economică. Trădătorii de neam au sărutat bocancul afaceriștilor străini lacomi, care ne sugrumă sub jugul lor și exportă miliarde de euro către popoarele lor, în timp ce al nostru adoarme flămând. Miza Schengen este una aparent minoră, dar scoate la suprafață toate frustrările și durerile acestui popor umilit de străini, cu binecuvântarea alor lui. Astăzi nu văd nici măcar un lider politic căruia să îi pese dezinteresat de popor, nu doar pentru voturi care să îi aducă o bucată mai mare de țară pe care să o exploateze, ori să o vândă străinilor. Europa unită este un vis îndepărtat, războiul a scos la lumină faliile dintre statele acestui continent. De bine, de rău singura noastră garanție o reprezintă trupele NATO aflate pe teritoriul nostru. Din punct de vedere al dotărilor, armata noastră este o ruină. Avioanele cad din cer fără a fi atacate de inamici, tancurile sunt învechite iar unii mai fac și afaceri pe bani grei din furtul de motorină, ori kerosen. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Avem soldați care au adus onoare acestei țări și care și-au făcut datoria față de patrie, ori față de aliați pe câmpul de luptă. Românii au plătit preț de sânge cu care au sigilat angajamentele în fața NATO și UE. Iar astăzi, cu război la graniță, noi suntem primii sacrificați și lăsați în voia sorții. Intrarea în Schengen ar fi fost un semnal de unitate în fața rușilor. Dar nici pe atâta lucru nu se pun de acord mai marii Europei. De mult prea multe ori am fost lăsați fără sprijin în fața furtunilor care riscau să măture continentul. Și am rezistat, încă suntem aici! Și am fost pavăză pentru întreaga Europă! Austriecii să nu uite că în vara anului 1683 au fost salvați de un domnitor român! Șerban Cantacuzino al Valahiei a fost cel care a întors soarta asediului Vienei pe care îl porniseră otomanii. Astăzi, continentul ar fi arătat altfel dacă românii, aflați în tabăra turcilor, nu ar fi sabotat mașinăria de război a sultanului Mahomed al V-lea. Dacă noi ne uităm trecutul, ce pretenție să avem de la alții să își amintească? De mai bine de trei decenii, companiile străine care își desfășoară activitatea în România s-au bucurat de nenumărate beneficii și scutiri de taxe și impozite din partea guvernului. Ba mai mult decât atât, și-au repatriat profitul nesimțit obținut aici, în timp ce nouă ne lasă mărunțiș pentru că ne secătuiesc de resurse. OMV anunță că va plăti taxa de solidaritate, dar nu la noi, ci în Austria! Datele financiare ale companiei arată că și-a micșorat producția de țiței și gaze naturale tocmai pentru a se sustrage de la aceste plăți. Dar nici statul român nu a acționat cum trebuie înainte de a aproba legea. Austriecii profită de aceste portițe lăsate intenționat în legislația românească și reușesc să se sustragă de la plată. Culmea e că profitul OMV Petrom a crescut de peste cinci ori în primele nouă luni din 2022, față de perioada similară din 2021. Astfel, acesta a ajuns de la aproape 1,7 miliarde lei, la peste 9 miliarde. Jumătate din acest profit a fost înregistrat numai în trimestrul 3 din 2022 și se datorează scumpirilor carburanților și energiei electrice. Unii fac averi, iar noi rămânem cu buzunarele tot mai goale. De la lună la lună tăiem de pe listă tot mai multe, până nu vom mai avea ce tăia. Datele oficiale confirmă că traiul nostru e tot mai greu Institutul Național de Statistică a publicat rata inflației, care a ajuns la 16,4%. Semnele nu sunt deloc bune nici pentru acest an și sunt anunțate noi creșteri de prețuri. Am sesizat cu toții că luna decembrie a fost cea mai scumpă din ultimii 20 de ani, iar cei mai mulți bani câștigați de români s-au dus pe mâncare și facturi. Guvernanții își ascund propria incompetență în spatele războiului declanșat de Putin însă nu doar Rusia este de vină pentru că noi suntem la capătul puterilor. Am ajuns aici pentru că țara este sufocată de aceeași băieți deștepți care au fost grei și pe vremea lui Ceaușescu. De câte ori nu am întrebat public de ce domnul Țiriac este veșnic asistat de stat? Indiferent de guvernele care au fost la cârmă, Țiriac a fost un asistat permanent. A primit terenuri pe 0 lei, case, afaceri dubioase, pădurea din Jandarmeriei ca sa își facă un cartier rezidențial de lux! Și câte și mai câte doar pentru că este Țiriac! Ce a făcut acest om pentru țară, ca țara să facă atâtea pentru el? A turnat atât de bine? Câte vieți a distrus, câte suflete a vândut ca să poată face miliarde în România, dar fără să lase bani în România! Doar salarii, atât! În rest banii-s toți în offshore-uri. Câți afaceriști români capabili, patrioți nu au fost puși la pământ de stat? Români cu bani în România, cu investiții în România și pentru dezvoltarea ei au fost reduși la tăcere că deranjau. Țiriac nu a deranjat pe nimeni? Doar pe oamenii onești din România care au văzut că nu este o competiție loială și nu au șanse să îl depășească. De ce? După 33 de ani vă întreb de ce? Securiștii au pe viață totul? Opulență? Fete? Mașini? Droguri? De ce fiul său a scăpat de pușcărie când a fost prins cu cocaină la petreceri în casele tatălui său? Ca să seteze un exemplu negativ în societate, că cine are bani nu plătește nimic. Să-i mulțumim Domnului pentru că nu a ajuns premier sau președinte, după ce că nu lasă bani în țară… ne mai trezeam toți cu Finanțele în afara granițelor. Statul îi ține pe trădători în puf: cu pensii speciale, cu beneficii, scutiri de taxe. Sunt scutiți până și să respecte legea. Blochează metroul pentru că se poate, defrișează pentru că au spatele asigurat, se droghează pentru că nimeni nu-i trage la răspundere și au rețele de prostituție, din care scot bani grei, pentru că se poate! Și pe românul de rând noi vrem să-l scoatem la vot că se poate. Ce se poate? Cum să mai creadă românii în voi, cei ce vreți mereu voturile noastre? Cum să creadă că aduceți schimbarea când menajați toți nenorociții? Impuneți interesele voastre, iar lucrurile să fie cu susul în jos. Puneți răul pe piedestal de diamante și binele în mocirlă, ca nu cumva să avem curaj să-l înmulțim! Vrem să fim respectați internațional, dar noi între noi nu ne respectăm. Și nu avem cum, căci oameni ca Țiriac – care ar fi trebuit să plătească pentru tunurile date pe spatele tuturor românilor se blindează cu bolizi de sute de mii de euro și merg la vânătoare cu alți grei ai lumii, și cu ce a mai rămas din fosta Securitate. Eu tot vă încurajez să ieșiți în număr mare la vot, indiferent pe cine simpatizați. Dacă avem o prezență de 70-80% nu o să poată ei fura cât putem noi vota. Doar așa ne vom lua țara înapoi și turnătorii vor dispărea dintre noi, ori măcar se vor rări. Avem un stat incapabil să se ocupe de cei mai vulnerabili dintre noi. Am eșuat la atât de multe capitole. Dar când vine vorba de Țiriac și de alții, prea mulți alții ca el, statul dă totul fără să ceară nimic. Cum e posibil și acum? Datorăm noi toți ceva acestor oameni în afară de sictir? Să vă fie rușine, trădătorilor! Am pregătit o ediție cu dezvăluiri care vor lovi greu chiar în inima statului paralel. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!