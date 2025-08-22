Alertă la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, după ce două ciuperci extrem de periculoase au fost găsite în blocul operator și în secțiile ATI ale unității medicale. Asta deși secțiile abia fuseseră deschise după o renovare.

Două ciuperci periculoase – Candida auris și Aspergillus fumigatus – au fost identificate recent la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca. Situația este cu atât mai gravă cu cât aceste organisme sunt greu de tratat și prezintă un risc ridicat pentru pacienți vulnerabili.

Cele doua ciuperci se află în topul listei Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind ciupercile cele mai periculoase pentru sănătatea oamenilor, având o rată de mortalitate ridicată (29-53% la infecții cu candida auris și 47-88% la boli provocate de aspergillus fumigatus).

Potrivit presei locale, problema a apărut în clădirea cunoscută drept „Palatul Nou”, parte a ansamblului clinicilor universitare construit la începutul secolului XX, în urma unor renovări recente. Mai exact, după ce sălile de operații au trecut prin lucrări majore de renovare, testele de laborator au semnalat apariția unor focare de mucegai și ciuperci în anumite zone. Conducerea institutului a decis atunci să restrângă activitatea medicală până la finalizarea măsurilor suplimentare de dezinfecție, control al microclimatului și monitorizare continuă.

Reprezentanții ICUTR au informat, totodată, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj imediat ce au apărut primele rezultate și spun că acționează în conformitate cu toate normele legale și tehnice pentru a proteja pacienții și personalul. În prezent, probele nu mai indică prezența celor două microorganisme periculoase în spațiile unde au fost descoperite inițial

Recent, Centrul de Arși din cadrul Spitalului Floreasca din Capitală s-a aflat în centrul unei anchete uriașe, după ce cazul unei paciente internate timp de 53 de zile a șocat opinia publică. Femeia, care a suferit arsuri severe după explozia unei centrale, a fost infectată cu mai multe bacterii în timpul spitalizării. Sora sa a documentat în social media condițiile inacceptabile din salon: gândaci în apropierea patului, lipsă de igienă, suferință continuă. În final, pacienta a fost transferată în Belgia, infecțiile fiind confirmate de medicii de acolo

Drept urmare, internările au fost suspendate temporar iar șefii Centrului de Arși și ai laboratorului de microbiologie au fost demiși.

Mai mult decât atât, un caz de infecție cu temuta ciupercă Candida auris a fost depistat la Spitalul de Urgență Floreasca în toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de focarul recent care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arși, potrivit unei investigații Europa Liberă.

Pacientul, o femeie în vârstă de 72 de ani, internat la secția de Chirurgie Cardiovasculară, fusese diagnosticat și cu alte infecții nosocomiale și a decedat în decembrie 2024. Familia sa a depus plângere, acuzând lipsa raportării oficiale a cazului și deficiențe în tratament.