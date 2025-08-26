Autoritățile sanitare americane au confirmat, pentru prima dată, un caz uman de infestare cu parazitul New World Screwworm (Cochliomyia hominivorax), cunoscut pentru modul agresiv în care larvele sale consumă țesuturile gazdei.

Cazul confirmat în Maryland

Pacientul, care fusese recent în El Salvador – zonă endemică pentru acest parazit –, a fost diagnosticat în Maryland. Specialiștii de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au confirmat prezența larvelor. Deși infecția poate fi gravă și, în cazuri rare, fatală, medicii precizează că tratamentele disponibile sunt eficiente, iar riscul pentru sănătatea publică rămâne redus.

Parazitul a fost identificat în luna iulie în statul mexican Veracruz, la mai puțin de 600 de kilometri de Texas, fapt ce a stârnit îngrijorare în rândul autorităților americane. Pentru a preveni răspândirea, au fost deja impuse restricții asupra comerțului transfrontalier cu bovine.

Experții atrag atenția că o eventuală infestare pe scară largă ar putea avea consecințe economice semnificative: industria zootehnică a Texasului, evaluată la peste 867 de miliarde de dolari și susținută de aproximativ 2 milioane de locuri de muncă, ar risca pierderi de peste 1,8 miliarde de dolari.

În fața amenințării, autoritățile americane accelerează implementarea unui plan de control testat cu succes în trecut: eliberarea de muște mascul sterilizate. Acestea se împerechează cu femelele, dar ouăle nu mai eclozează, ceea ce reduce treptat populația parazitului. Inițial, programul era planificat pentru următorii 2-3 ani, însă situația actuală a determinat grăbirea aplicării lui.