Unirea Slobozia a remizat, cu Steaua, scor 0-0, pe teren propriu într-o partidă din etapa a IV-a din play-off.

Ambele echipe au avut ocazii bune de a înscrie, însă n-au făcut-o, mingea lovind inclusiv transversala de două ori.

”Un 0-0 cu un plus pentru atitudinea băieților și pentru că am încheiat o săptămână teribilă, cu trei meciuri grele, dar cu implicare. Păcat de minutul 90+5 de la Chiajna, pentru că ar fi fost o săptămână ok, dar băieții s-au implicat. Cu Steaua, băieții au fost implicați, dar am și suferit în unele momente. Sunt mulțumit per total.

E un teren greu la Slobozia, unde reușim să avem un joc destul de consistent, iar lucrul acesta se vede. Am pierdut puține meciuri în toată campania asta și lucrul acesta mă bucură. Trebuie să avem aceeași determinare și în deplasare, poate să avem aceeași determinare până la final, dar și noroc. Eu sunt convins că va veni și golul acela din minutul 90 plus și pentru noi”, a declarat Adrian Mihalcea.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 6 în play-off-ul Ligii 2 cu 35 de puncte.

În etapa a 5-a, Unirea Slobozia va evolua acasă la Petrolul Ploiești, sâmbătă, 17 aprilie.

Sursa: Realitatea de Ialomita