Diabetul este o boala tot mai des întâlnite, fiind clasificata drept una dintre cele mai periculoase boli netransmisibile. Noile statistici alarmante îi fac pe specialiști să lanseze tot mai dese avertizări, în special în ceea ce privește regimul alimentar și stilul de viață, principalele cauze ale proliferării acestei boli.

Cei trei piloni de baza pentru reglarea glicemiei (glicemia) sunt: ​​dieta, exercițiile fizice si insulina circulanta. Pentru a va regla glicemia, este necesar să aveți un control bun asupra dietei si să vă stabiliți obiceiuri sănătoase:

– bea intre 2 si 2,5 litri de apa pe zi.

– fă cel puțin 40 de minute de exerciții fizice moderate pe zi.

– stabilește-ți ore fixe pentru mese și respectă-le

– nu lăsați să treacă mai mult de 4-5 ore intre mese.

– citiți eticheta alimentelor care urmează sa fie consumate.

– urmați o dieta controlata in grăsimi saturate.

1. Sosuri

Principala problema este ca sunt de obicei produse foarte ultraprocesate care contin substante precum siropul de porumb, fructoza si alti aditivi care dauneaza reglarii glucozei.

2. Carne procesata si carnati

Acest tip de alimente procesate este legat de cresterea colesterolului si a trigliceridelor, ceea ce duce la cresterea riscului cardiovascular.

3. Cereale rafinate

Pentru a obtine o cereala rafinata, aceasta este supusă unui proces in care pierde fibre, vitamine, minerale si antioxidanti. Rezultatul este o cereala cu un indice glicemic ridicat, care determina o crestere brusca a glicemiei.

4. Alcool

Odata cu consumul de alcool, ficatul nu mai produce glucoza, astfel incat nivelul zaharului din sange este redus. La diabetici, acest fenomen poate fi periculos deoarece poate aparea hipoglicemie.

5. Produse de patiserie

Sunt o sursa de faina rafinata, pe langa faptul ca contin grasimi trans. Combinatia dintre ambele este legata de o reducere a sensibilitatii tesuturilor la insulina, ceea ce duce la un risc crescut de diabet.

6. Alimente ultraprocesate

In ciuda gustului lor excelent, incercati sa evitati pe cat posibil aceste alimente.

Toate alimentele ultraprocesate, care au fost supuse unor tratamente termice mari sau la prajire, genereaza substante toxice. Rezultatul este ca aceste substante pot provoca rezistenta la insulina.

7. Bauturi racoritoare sau bauturi zaharoase

Bauturile racoritoare, numite si bauturi indulcite cu zahar, au ca ingredient principal zaharul liber, care este metabolizat rapid, producand astfel un varf ridicat al glicemiei.

8. Miere, siropuri naturale

Ele constituie o sursa de zaharuri precum glucoza si fructoza, ambele fiind implicate in aparitia modificarilor in controlul glucozei.

9. Suc natural si comercial

Este adevarat ca contin zaharuri prezente in fruct (fructoza); In plus, industria tinde sa adauge zaharuri precum zaharoza si siropul de porumb ca conservanti.