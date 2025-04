Președintele SUA a sărbătorit cele 100 de zile ale celui de-al doilea său mandat cu un discurs de tip campanie electorală, în care și-a prezentat realizările și a atacat adversarii politici.

Elogiind ceea ce a numit o „revoluție a bunului simț”, Donald Trump le-a spus susținătorilor din statul Michigan că folosește președinția pentru a aduce „schimbări profunde”, relatează BBC.

Republicanul l-a ironizat pe predecesorul său democrat, Joe Biden, și a lansat noi critici la adresa președintelui Rezervei Federale a SUA, respingând în același timp sondajele care indică o scădere a popularității sale.

Donald Trump a invocat o scădere dramatică a numărului de migranți care trec ilegal granița SUA, însă economia rămâne un punct vulnerabil politic, în contextul în care duce un război comercial la scară globală.

„Abia am început, n-ați văzut încă nimic”, le-a spus susținătorilor săi, marți, într-o suburbie a orașului Detroit.

Vorbind în fieful industriei auto americane, Donald Trump a spus că firmele auto „stau la coadă” pentru a deschide noi fabrici în statul Michigan.

În timpul mitingului, liderul de la Casa Albă a afirmat că sondajele care arată o scădere a popularității sale sunt „false”.

Potrivit Gallup, Donald Trump este singurul președinte american de după al Doilea Război Mondial care are o rată de aprobare sub 50% după 100 de zile în funcție — mai exact, 44%. Totuși, majoritatea alegătorilor republicani îl susțin în continuare ferm, iar Partidul Democrat are la rândul său dificultăți în sondaje.

Comitetul Național Democrat (DNC) a numit primele 100 de zile ale lui Donald Trump drept „un eșec colosal”.

„Trump este vinovat pentru faptul că viața este mai scumpă, pensionarea este mai greu de atins, iar o <<recesiune Trump>> bate la ușă”, a transmis DNC.

„Mergem prea repede sau ne descurcăm grozav?”

În discursul său, Donald Trump a lansat și un „sondaj informal”, cerând mulțimii să-i aleagă porecle preferate pentru Joe Biden.

L-a ironizat și pentru agerimea mintală, ba chiar și pentru felul în care arată în costum de baie. De asemenea, a continuat să susțină că el a fost adevăratul câștigător al alegerilor din 2020, pe care le-a pierdut.

Un alt țap ispășitor a fost Jerome Powell, șeful Rezervei Federale, despre care Donald Trump a spus că „nu face o treabă bună”.

Liderul de la Casa Albă a subliniat progresele în domeniul imigrației – întâlnirile la granița sudică au scăzut la puțin peste 7.000, față de 140.000 în martie anul trecut.

Administrația de la Washington a declarat că aproximativ 65.700 de imigranți au fost deportați în acest mandat, un ritm însă mai lent decât în anul fiscal anterior, când autoritățile americane au deportat peste 270.000 de persoane.

În timpul discursului, Donald Trump a prezentat și un videoclip cu persoane expulzate din SUA și trimise într-o mega-închisoare din El Salvador.

Reprimarea imigrației ilegale a declanșat o serie de contestații în instanță, la fel ca eforturile sale de a elimina acordarea automată a cetățeniei pentru cei născuți pe teritoriul american.

Tot marți, Donald Trump a mai declarat că prețul ouălor a scăzut cu 87%, afirmație contrazisă de cele mai recente date oficiale.

Inflația, prețurile la energie și dobânzile la credite ipotecare au scăzut de la începutul mandatului său, însă șomajul a crescut ușor, încrederea consumatorilor a scăzut, iar piața bursieră a fost afectată de tarifele impuse.

Un grafic arată o scădere de aproximativ 9% a burselor de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Înaintea discursului, Joe DeMonaco, proprietarul unei afaceri de tâmplărie din Michigan, a declarat pentru BBC că taxele vamale impuse de Donald Trump, aplicate inconstant, încep să ducă la creșterea prețurilor, costuri pe care le va transfera clienților.

„Speram… că va aborda lucrurile puțin diferit, având mai multă experiență în acest al doilea mandat”, a punctat afaceristul.

„Dar deocamdată doar plutim și așteptăm să vedem dacă lucrurile se îmbunătățesc”, a adăugat el.

Cu toate acestea, susținătorii cei mai loiali ai lui Trump rămân alături de el.

„Sunt pur și simplu încântată”, a spus Teresa Breckinridge, proprietara unui restaurant din Atlanta. „Se ocupă de tot ce poate, de mai multe ori pe zi, și ține legătura cu poporul… Cred că tarifele vor fi în cele din urmă în favoarea noastră”, a punctat ea.