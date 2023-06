Pierdere uriașă pentru un fermier din Țăndărei, județul Ialomița, după ce 100 de hectare de porumb au fost distruse de ciori. Proprietarul este disperat: pagubele depășeșc 80.000 de lei

Fermierul are 500 de hectare cu grâu, porumb și leguminoase, iar în acest an a suferit o pierdere uriașă din cauza ciorilor care i-au atacat porumbul abia răsărit. Paguba se ridică la 80.000 de lei, 70.000 de lei fiind doar suma cheltuită pe însămânțare, rpotrivit AGROINTEL.RO

”Este primul an în care mi se întâmplă așa ceva. Ciorile mi-au mâncat tot porumbul care a răsărit pe o suprafață de 100 de hectare pe care am semănat-o. Porumbul era în curs de răsărire. Eu vinerea trecută terminasem de semănat porumbul și începusem cu vreo 10 zile înainte, că am un teren care e mai greu accesibil și l-am semănat un pic mai târziu, tocmai ca să nu îl semăn devreme, să stea mult în pământ și să evit neplăcerile, dar chiar și așa, astăzi, după o săptămână, trebuia să fie răsărit tot și nu am un rând. Au consumat și boabele din pământ și plăntuțele care erau abia ieșite”, a spus fermierul.

Conform legii, agricultorul ar trebui să fie despăgubit pentru pagubele produse. Omul a făcut demersuri în acest sens, mai ales că numai suma pentru sămânța specială de porumb se ridică la 70.000 de lei.

”Am contract cu această fabrică. Eu va trebui să le plătesc sămânța, o să le furnizez ce a răsărit pe o suprafață din altă localitate. Pe cele 100 de hectare distruse o să întorc cultura și o să pun floarea-soarelui, nu mai risc să pun porumb”, a mai spus acesta.

Sursa: Realitatea de Ialomita